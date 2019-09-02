Награждения ко Дню независимости останутся в истории Узбекистана, как форма сатрапии, - эксперт

CA-NEWS (UZ) - 29 августа 2019 года президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении в связи с 28-летием независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер". В нем были награждены национальными почетными званиями, орденами и медалями 254 человека (кроме тех, кого наградили за перешедший 100-летний рубеж).

Указ о награждении — это не просто оформление статуса той или иной личности для государства, но и отношение власти к его деятельности, лояльности и соучастия в реформах или каких-либо общественно значимых процессах. Для экспертов — это попытка осознать, на какой слой социума опирается режим, с кем он намерен проводить свою политику государственного развития.

Журналист, писатель, политик и бывший сотрудник МИД Узбекистана, ныне проживающий в эмиграции в Швейцарии Алишер Таксанов проанализировал указ президента о награждении.

Эксперт группировал награждённых персон по стратификационной составляющей:

- ветераны труда — 7 человек (или 2,7% от общего числа награжденных);

- рабочие, крестьяне, индивидуальные предприниматели — 51 (20%);

- рядовые служащие — 18 (7%);

- руководители и менеджеры среднего звена, учредители государственных, частных, общественных предприятий, организаций, коммерческих структур (включая фермерские хозяйства, СП, ООО, АО) - 119 (46,8%);

- чиновники высшего звена государственного управления — 33 (12,9%);

- хокимы и их заместители — 26 (10,2%).

Уже беглый анализ позволяет понять, что власти поощряли за труд не столько тех, кто производит материальные блага — рабочих и крестьян, предпринимателей, а менеджеров различных структур — их 70% от всех награжденных. На 100 лиц пролетарского и крестьянского сословий приходится 233 руководителей, 115 хокимов и чиновников высшего звена - такова стастическая раскладка, отмечает Таксанов.

Иначе говоря, Шавкат Мирзиёев опирается на чиновников, они, по его разумению, осуществляют все те реформы, которые он в административной форме спускает на исполнение. Как видно, это явное отличие от Советской власти, когда в ранг высших ценностей ставились представители рабочего класса, ИТР и крестьянства. В капиталистический строй мы входим с бюрократической армией, которые получили полномочия распоряжаться национальными ресурсами в угоду определенных лиц или режима. Именно так и поступил отец-основатель «узбекской модели развития» Ислам Каримов.

Особое звено — администраторы региональной власти — хокимы. Их было 1/5 от общего числа награжденных президентом. Это очень много. Но это подчеркивает, через какие ресурсы осуществляется руководство страны. Это и специфика клановых отношений, не стоит забывать о кланово-территориальной особенности Узбекистана.

Далее пройдемся конкретно по наградам. Итак, почетными званиями были удостоены:

- «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими» - 2 человека (пролетариат);

- «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган курувчи» - 1 человек (хоким),

- «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фукаро авиацияси ходими» - 1 человек (служащий).

Орденами:

- «Эл-юрт хурмати» - 9 человек, из них 55,5% госчиновники, 44,4% - руководители, то есть это практически орден правящей элиты;

- «Фидокорона хизматлари учун» - 8 человек, из которых 50% - госчиновники и хокимы, 25% - руководители, это второй по значимости аристократический орден;

- «Мехнат шухрати» - 21 человек, из которых лишь 19% пришлось на рабочих/крестян, а 57,1% - на руководителей, 19% - госчиновников и хокимов, таким образом это третий бюрократический орден для правящего класса;

- «Дўстлик» - 57 человек, из которых 10,5% - это рабочие/крестьяне, 59,6% - руководители, 19,2% - госчиновники и хокимы, и здесь мы видим перекос в сторону управленческого аппарата.

Медалями:

- «Жасорат» - 18 человек, из них 77,7% - это рабочие и крестьяне, а 16,6% - руководители; получается, что данная планка государственной награды расчитана на обычных граждан, производителей материального блага;

- «Келажак бунёдкори» - 14 человек, из них на руководителей — 35,7%, служащих — 50%, то есть эта медаль для занятых в социальной сфере;

- «Содик хизматлари учун» - 43 человека, при этом 46% (!) приходится на хокимов и их заместителей, 30% - на госчиновников, 20,9% - на руководителей, и ни одного награжденного из рабочего класса. Можно считать, что это тоже медаль для управленцев, тех, кто участвует в перераспределении государственных активов;

- «Шухрат» - 79 человек, из них на рабочих/крестьян приходилось 26,6%, руководителей — 65%, то есть 2/3 это все равно менеджеры и служащие.

Такой краткий обзор дополняет те события, которые ознаменовались в последнее время. Среди награжденных — лица, которых глава государства критиковал за плохое управление. Но почему-то потом он сменил свое отношение и поощрил за то, что ему одному ведомо. Награждения ко Дню независимости останутся в истории Узбекистана как форма сатрапии, когда президент поощрял своих слуг-сатрапов за их верную службу ему, а не стране - подавляющее число получивших ордена и медали - это чиновники разного уровня. И заметно, что в числе награжденных много руководителей местной администрации - хокимов, поэтому сей акт уже сейчас называют "хокимская независимость".

Вообще в кадровой политике у президента полная чехарда: то он студентов ставит на высшие должности в стране, то его сенаторы останавливают свадебные кортежи, то хокимы в порно снимаются, то уволенные ректора становятся чиновниками Агентств, и трудно понять, как с такими людьми он хочет изменить политическую и экономическую ситуацию в стране?

Что же вытекает из данного Указа? Во-первых, в их числе нет никого, кто находился в оппозиции Исламу Каримову, также боролся с авторитарным режимом и за демократические преобразования. Ну, разве хокимы или работники Кабмина и Аппарата президента отметились в этой плоскости? Или те фамилии руководителей различных финансово-хозяйственных и коммерческих, социальных структур? То есть это награждение лояльных власти. День независимости - это независимость власти от народа, и награждение тому подтверждение.

Во-вторых, это клановое награждение, так как поощрены представители региональных элит - хокимы.

В-третьих, это награждение управленцев, то есть тех, кто участвует (соучаствует) в распределении и перераспределении материально-финансовых активов. Это не производители материальных благ и услуг, а лишь звено, которое увеличивает стоимость товаров и активов своими управленческими функциями. Иначе говоря, это не прославление тех, кто реально создает ВНП.

В-четвертых, всплывают любопытные фамилии, точнее, их компании, которые уже известны людям. Например, орденом "Дустлик" награжден Гуламов Камрон - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «AKFA Engineering And Management» Алмазарского района, город Ташкент. "Акфа" - это фирма с девизом "любая бизнес хараша", автором которого является градоначальник Ташкента. Джахонгир Артыкходжаев посодействовал этому или как?

Или Нажмутдинова Дилбар - заместителя хокима города Ташкента – председателя комитета женщин, которая прославилась тем, что Создала список женщин, подверженных ассоциальному поведению. По этому списку правокарательные органы начали поиск преступниц.

Но из анализа награждения видно, и я снова повторю: его опора — это чиновники и госуправленцы. Поэтому не удивляйтесь странным проектам типа «Сити», АЭС, «рубить деревья», поощрять трудовую миграцию, «интеллектуальные камеры» и «Безопасность в городе». Такие реформы обычно долгие и с меньшим экономическим результатом, - заключает Алишер Таксанов.