В Казахстане будет ужесточено наказание за педофилию, торговлю людьми, распространение наркотиков и браконьерство

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступает с посланием народу.

"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей", - сказал Токаев.

Также он затронул тема браконьерства.

"Недавние трагические события вскрыли и проблему браконьерства, как опаснейшей формы организованной преступности. Поручаю Правительству в течение двух месяцев принять необходимые меры по ужесточению соответствующего законодательства", - сообщал глава государства.