Почему авиабилеты основного авиаперевозчика в Казахстане дороже чем в Европе? - Токаев

Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступает с посланием народу.

"Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе?!" - сказал Токаев во время своего выступления.