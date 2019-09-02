Токаев поручил на законодательном уровне освободить компании микро- и малого бизнеса от уплаты налога сроком на 3 года

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступает с посланием народу.

"Поручаю разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на 3 года. С января 2020 г. вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - сообщил глава государства.