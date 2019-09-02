Как «собака на сене». Токаев поручил изъять неиспользуемые сельхозземли

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступает с посланием народу.

"Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как «собака на сене». Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - цитирует Акорда слова президента в Twitter.