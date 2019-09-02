Путин ожидает, что президент Монголии примет участие в праздновании Дня Победы в Москве в следующем году

CA-NEWS (MNG) - Президент России Владимир Путин сказал, что народ России с благодарностью помнит помощь Монголии в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Россия благодарна за помощь Монголии во время Великой Отечественной войны и с нетерпением ждет встречи с президентом Монголии Халтмаагином Баттулгой во время празднования Дня Победы в Москве, посвященного 75-й годовщине победы над нацистской Германией, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы надеемся, что в мае следующего года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве», - заявил российский президент в интервью монгольской газете «Өдрийн сонин», опубликованной на сайте Кремля в понедельник. Далее он сказал, что народ России «с благодарностью вспоминает помощь Монголии в тяжелые годы Великой Отечественной войны».

«Монгольский народ отправлял теплые вещи и еду советским солдатам, сражавшимся на фронте, и жертвовал лошадей конным отрядам», - продолжил президент. «Забывая о себя, они собрали средства для танковой бригады Революционной Монголии и истребительной эскадрильи Монгольского Арата».

Российский лидер прибудет в Монголию поздно вечером 2 сентября, чтобы присутствовать на праздновании 80-й годовщины совместной победы над японскими войсками на реке Халхин-Гол в 1939 году. Говоря об этом событии, Путин назвал его «одним из самых ярких и важных событий в нашей общей истории».

Вспоминая события прошлого, Путин упомянул о «неспокойной» ситуации на восточной границе Монголии, где усиливалась напряженность. В этих условиях Советский Союз и Монгольская Народная Республика подписали Протокол о взаимной помощи, который позволил разместить подразделения Красной Армии на территории Монголии 12 марта 1936 года. «На заключительном этапе ожесточенных боев, которые продолжались с 20 августа по 16 сентября 1939 года, Красная Армия победила захватчиков, сражаясь плечом к плечу с монгольскими солдатами, и защищала суверенитет и территориальную целостность Монголии», - сказал Путин.

«Победа на Халхин-Голе имела большое военное и политическое значение. Она стала одной из главных причин, по которой Япония не напала на Советский Союз в 1941 году и задержала его вступление во Вторую мировую войну», - продолжил он. «Это позволило советскому руководству перебросить свои силы на запад в конце 1941 года, что впоследствии сыграло важную роль в битве под Москвой».