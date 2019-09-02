Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений до 2023 года

Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступает с посланием народу.

"Поручаю Правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время Правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению", - цитирует слова президента Акорда в Twitter.