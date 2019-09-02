Монгольско-кириллическое издание «Книга Мэн-цзы» посвящена переводу китайских классических произведений

CA-NEWS (MNG) - Монгольско-кириллическое издание «Книга Мэн-цзы» на монгольском как («Мэнзийн сургаал - Заповедь Мэн-цзы»), переведенное профессором Мэнэрэлем Чимэдцэем из Государственного университета Монголии, было выпущено в субботу, 31 августа.

«Многие годы я мечтал завершить перевод «Четырех книг конфуцианства», и теперь это стало реальностью», - сказал М.Чимэдцэеэ, который также является профессором Исследовательского центра монгольских исследований в Пекинском университете.

«Четыре книги конфуцианства», в том числе «Аналоги Конфуция», «Книга Мэн-цзы», «Великое учение», а также «Учение о среднем», представляют собой классические китайские труды, иллюстрирующие основные ценности и системы убеждений в конфуцианстве.

Чимэдцэеэ начал переводить «Аналоги Конфуция» в 2000 году. За последние два десятилетия он закончил перевод «Четыре книги конфуцианства», «Искусство войны Сунь Цзы» и многих других на монгольском языке.

«У меня большое чувство достижения в том, чтобы мои соотечественники могли воспринимать Китай и понимать китайцев через эти переводческие работы», - сказал он. «В то же время у меня есть более глубокое понимание китайской культуры в моих постоянных исследованиях, и мне это очень нравится».

Более 40 лет назад Чимэдцэеэ изучал китайский язык во время учебы в Госуниверситете Монголии.

Чимэдцэеэ также написал книгу об анализе характера китайского народа, а также о представлении китайской культуры еды и чая.

«Сейчас большое количество молодых людей в Монголии изучают китайский язык, читают китайские шедевры и устраняют недопонимание о Китае», - добавил он.

Мэн-цзы (372 до н. э.—289 до н. э.) — китайский философ, представитель конфуцианской традиции.