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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пора закрыть «кормушку» для чиновников, - президент Казахстана о госзакупках

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступает с посланием народу.

В 2018 году объем госзакупок составил 4,4 трлн тенге, из которых 3,3 трлн тенге (75 %) осуществлены неконкурентным способом из одного источника. Пора закрыть эту «кормушку» для чиновников и разного рода «прилипал», - сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

Также глава государства сообщил, что считает возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен – это основание для создания специальной комиссии.

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