В сеть выложено видео жестокого избиения мигранта. Душанбе обещает разобраться

CA-NEWS (TJ) - Таджикские власти начали проверку по факту размещённого в интернете видео, на котором молодые люди жестоко избивают и ранят ножом мужчину.

Нападавшие называют его «таджиком», и неоднократно бьют этого человека за то, что он «не остался у себя на родине, а приехал в Россию», передает Радио Озоди.

Видеозапись появилась в социальных сетях ночью 30 августа, однако не ясно, когда и в каком регионе России было совершено это гнусное преступление.

Также ничего неизвестно о судьбе этого мигранта, вся одежда которого была в крови, а сам он корчился от боли.

Иброхим Ахмади, пресс-секретарь министерства труда, миграции и социальной защиты населения, в беседе с Радио Озоди 31 августа сказал, что прежде всего необходимо установить все обстоятельства произошедшего.

«Мы должны точно установить, когда и где произошло это происшествие. Мужчина, который записан на видео, кто он, таджик или другой национальности? Он ведь там ничего не говорит. Мы должны установить все обстоятельства произошедшего и тогда картина будет ясна», - отметил Ахмади.

Другой собеседник из официального представительства Таджикистана в России, сказал нам, что во все таджикские диаспоры направлено официальное обращение с просьбой передать им любую информацию «если им известна личность пострадавшего или известна любая информация о происшествии».

Трехминутное видео избиения мужчины, предположительно таджика, вызвало жаркую полемику в Фейсбуке и других социальных сетях. Некоторые, отметив «бесправность таджикских мигрантов в России», задались вопросом «жив ли этот человек или скончался от полученных ран». Одни предполагают, что «может быть этот мигрант не был таджиком». Другие считают такое поведение нападавших «бесчеловечным» говорят, что «ни один человек, будь он таджикским мигрантом или узбекским, или другой национальности, не должен быть так унижен, избит или убит только за то, что он из другой страны».

Несмотря на оживлённые споры, никто из пользователей не узнал мигранта.

Нападавшие на видео закрыли свои лица масками, и ничего не говорят о местности, где происходит преступление. На видео слышно, как один из преступников кричит на лежавшего на земле мужчину “повтори ещё раз, ты какой национальности?». Однако жертва в ответ лишь старается закрыть лицо руками и стонет от боли.

В углу видео есть надпись «Кислота».

Российская сторона пока никаких заявлений по данному видео не делала, а российские СМИ информацию о данном происшествии не размещали.

В прошлом году из России было доставлено 966 тел таджикских мигрантов, из которых, по информации уполномоченного по правам человека в Таджикистане, «30 из них были убиты».

По официальной информации, таджикские граждане умирают в России из-за дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на стройках, из-за болезней.

Таджикские власти заявляют, что полмиллиона таджикских граждан, а российская сторона - что более одного миллиона - находятся в трудовой миграции в Российской Федерации.

Большинство из них выехали в Россию из-за безработицы, низкого уровня заработной платы, что является одной из самых больших проблем в Таджикистане.