Президент Казахстана поручил направить $446 млн на реформу МВД

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить на реформу министерства внутренних дел 173 миллиарда тенге ($446 млн) в течение трех лет, передает Tengrinews.kz.

"Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое. Она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Сделать это качественно и без компанейщины", - поручил Токаев.

Президент отметил, что эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы.

"На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение трех следующих лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов. Особое внимание будет уделено вопросам защиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире", - добавил Токаев.

Президент подчеркнул, что в этой сфере должны работать профессиональные кадры.

"Поручаю правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках средств, выделяемых на реформу МВД. И направить на эти цели порядка 40 миллиардов тенге. Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции", - добавил глава государства.



