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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования

CA-NEWS (KZ) -  С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования.

"Хочу донести до каждого: государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи", - сказал Токаев во время выступления на совместном заседании палат парламента 2 сентября.

Также он сообщил, что за 5 лет число получателей адресной соцпомощи выросло с 77 тыс. человек до более чем 1,4 млн. Объем выделяемых из бюджета средств на соцподдержку с 2017 г. увеличился в 17 раз.

"Другими словами, все больше людей предпочитают не работать либо утаивают свои доходы", - заключил глава государства.

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