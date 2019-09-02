РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
26-летняя жительница Душанбе задержана по подозрению в организации притона
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе сотрудниками милиции задержана 26-летняя жительница улицы Маяковского. Её подозревают в организации притона, сообщает пресс-служба МВД.

Вышеуказанная, 29-го июля 2019 года, для интимной встречи в квартире организовала все условия 26-летнему мужчине и 23-летней женщине, жителям столицы, взамен получила денежное вознаграждение в сумме 150 сомони.

Таким образом, 29-го августа 2019 года, в квартире создала все условия для интимной встречи 25-летнему мужчине и 34-летней женщине, взамен получила денежное вознаграждение в сумме 150 сомони.

Также, в тот же день для интимной встречи в квартире организовала условия 22-летнему мужчине, жителю города Турсунзаде и 23-летней женщине, жительнице г. Душанбе, взамен получила денежное вознаграждение в сумме 150 сомони.

По фактам ведется следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте ко Дню независимости организуют салют высотой 350 метров
  • На севере Таджикистана сожгли около 700 килограммов наркотиков
  • Массовая стрельба в Техасе: 21 раненый, 5 погибших
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×