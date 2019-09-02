26-летняя жительница Душанбе задержана по подозрению в организации притона

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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе сотрудниками милиции задержана 26-летняя жительница улицы Маяковского. Её подозревают в организации притона, сообщает пресс-служба МВД.

Вышеуказанная, 29-го июля 2019 года, для интимной встречи в квартире организовала все условия 26-летнему мужчине и 23-летней женщине, жителям столицы, взамен получила денежное вознаграждение в сумме 150 сомони.

Таким образом, 29-го августа 2019 года, в квартире создала все условия для интимной встречи 25-летнему мужчине и 34-летней женщине, взамен получила денежное вознаграждение в сумме 150 сомони.

Также, в тот же день для интимной встречи в квартире организовала условия 22-летнему мужчине, жителю города Турсунзаде и 23-летней женщине, жительнице г. Душанбе, взамен получила денежное вознаграждение в сумме 150 сомони.

По фактам ведется следствие.