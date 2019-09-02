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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин: Баттулга является всемирно признанным мастером боевых искусств

CA-NEWS (MNG) -  Президент России Владимир Путин считает, что взаимный интерес к дзюдо помогает ему и президенту Монголии Халтмаагию Баттулге «встать на одну волну» и поддерживать эффективный диалог.

«Общие интересы и схожий образ мышления помогли нам быстро установить взаимопонимание или, как говорится, выйти на одну волну», - заявил российский лидер в интервью монгольской газете «Өдрийн сонин» перед своим визитом в столицу Улан-Батор. опубликовано Кремлем в понедельник.

«Сегодня это помогает нам поддерживать эффективный диалог, конструктивно решать важные вопросы двустороннего сотрудничества и успешно реализовывать перспективные проекты».

«Мы также стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо», - добавил Путин.

Далее российский президент сказал, что Баттулга занимается дзюдо и самбо, и назвал его «всемирно признанным мастером боевых искусств».

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«Для меня дзюдо - это не просто спорт. Дзюдо воспитывает силу воли, уважительное отношение к окружающим, выносливость, способность наносить удары и достойно выходить из сложных ситуаций», - сказал Путин.

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