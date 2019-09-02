В Пермском крае у троих трудовых мигрантов из Узбекистана обнаружили ВИЧ

CA-NEWS (UZ) - Пермский краевой центр по профилактике и борьбе по СПИД и инфекционными заболеваниями обследовал более 1 тыс. трудовых мигрантов. Медицинское освидетельствование в августе прошли 446 граждан Узбекистана, 372 выходца из Таджикистана, 29 граждан Украины. У 3 человек специалисты СПИД-центра выявили ВИЧ-инфекцию, у 1 — сифилис, сообщило издание properm.ru.

Напомним, что по данным Минтруда РУ, общее количество граждан Узбекистана, выехавших в Россию на заработки, составляет 2 644 000 человек.