Касым-Жомарт Токаев впервые выступил с посланием к народу Казахстана. Что он говорил?

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 2 сентября на открытом совместном заседании палат парламента впервые в качестве президента Казахстана выступил с посланием народу.

1. Он сообщил, что к 2020 году планируется сократить на 20% количество госслужащих, а высвободившиеся деньги направят на увеличение зарплат успешных сотрудников.

2. В Казахстане будет ужесточено наказание за педофилию, торговлю людьми, распространение наркотиков и браконьерство.

"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан", - отметил президент.

3. Токаев прокомментировал возможность проведения мирных акций в Казахстане.

«Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов», - сказал Токаев.

4. Президента возмутили высокие цена на авиабилеты.

"Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе?!" - сказал Токаев во время своего выступления.

5. Токаев поручил на законодательном уровне освободить компании микро- и малого бизнеса от уплаты налога сроком на 3 года.

"Поручаю разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на 3 года. С января 2020 г. вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - сообщил глава государства.

6. Как «собака на сене». Токаев поручил изъять неиспользуемые сельхозземли.

"Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых «латифундистов». Они ведут себя как «собака на сене». Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - цитирует Акорда слова президента в Twitter.

7. Президент отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений до 2023 года

"Поручаю Правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время Правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению", - цитирует слова президента Акорда в Twitter.

8. Пора закрыть «кормушку» для чиновников.

В 2018 году объем госзакупок составил 4,4 трлн тенге, из которых 3,3 трлн тенге (75 %) осуществлены неконкурентным способом из одного источника. Пора закрыть эту «кормушку» для чиновников и разного рода «прилипал», - сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

9. Казахстанцы смогут оценивать работу акимов.

Также глава государства сообщил, что считает возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен – это основание для создания специальной комиссии.

10. Реформа МВД

Токаев поручил направить на реформу министерства внутренних дел 173 миллиарда тенге ($446 млн) в течение трех лет.

11. С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования.

"Хочу донести до каждого: государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи", - сказал Токаев во время выступления на совместном заседании палат парламента 2 сентября.

12. Повышение зарплаты учителей

Токаев поручил увеличить зарплату учителей в два раза в течение следующих четырех лет. В следующем году зарплата учителей вырастет на 25%.