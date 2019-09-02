РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Дарига Назарбаева переизбрана спикером Сената Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Дарига Назарбаева переизбрана спикером Сената парламента Казахстана, передает Zakon.kz.

2 сентября во время совместного заседания палат парламента Казахастана был избран спикер Сената. На пост председателя Сената парламента была выдвинута кандидатура действующего спикера - Дариги Назарбаевой.

После представления от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, депутаты удалились на голосование.

В ходе голосования Дарига Назарбаева была избрана председателем Сената Парламента РК.

- Счетная комиссия подсчитала голоса для избрания председателя сената парламента Республики Казахстан. По избранию председателя сената в бюллетень тайного голосования была внесена кандидатура Назарбаевой Дариги Нурсултановны. Были розданы 48 бюллетеней для голосования, при вскрытии урны были изъяты 48 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет, за было 48 бюллетеней, против нет, воздержавшихся нет, - озвучил решение сенаторов председатель счетной комиссии голосования, депутат сената Алимжан Куртаев.

12 августа текущего года Дарига Назарбаева была переназначена депутатом Сената поэтому должно было состояться новое голосование на пост спикера.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Перестрелка произошла на границе Таджикистана и Кыргызстана
  • В Ташкенте ко Дню независимости организуют салют высотой 350 метров
  • Массовая стрельба в Техасе: 21 раненый, 5 погибших
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×