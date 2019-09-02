Дарига Назарбаева переизбрана спикером Сената Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Дарига Назарбаева переизбрана спикером Сената парламента Казахстана, передает Zakon.kz.

2 сентября во время совместного заседания палат парламента Казахастана был избран спикер Сената. На пост председателя Сената парламента была выдвинута кандидатура действующего спикера - Дариги Назарбаевой.

После представления от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, депутаты удалились на голосование.

В ходе голосования Дарига Назарбаева была избрана председателем Сената Парламента РК.

- Счетная комиссия подсчитала голоса для избрания председателя сената парламента Республики Казахстан. По избранию председателя сената в бюллетень тайного голосования была внесена кандидатура Назарбаевой Дариги Нурсултановны. Были розданы 48 бюллетеней для голосования, при вскрытии урны были изъяты 48 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет, за было 48 бюллетеней, против нет, воздержавшихся нет, - озвучил решение сенаторов председатель счетной комиссии голосования, депутат сената Алимжан Куртаев.

12 августа текущего года Дарига Назарбаева была переназначена депутатом Сената поэтому должно было состояться новое голосование на пост спикера.