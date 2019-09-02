В Улан-Баторе пластиковые бутылки можно обменять на билет для проезда в общественном транспорте
- Монголия, общество
- 13:35, 02 сентября 2019
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- Обновлено: 13:36, 02 сентября 2019 English
CA-NEWS (MNG) - Пустые пластиковые бутылки теперь можно обменять на билет для проезда в общественном транспорте Улан-Батора.
Как известно, в Улан-Баторе оплатить проезд в автобусе можно только смарт-картой U-money. Стоимость проезда по ним — 500 тугриков ($0,19).
Скоро в столице Монголии будет установлен первый специальный автомат. За каждую пластиковую бутылку жители столицы смогут зарядить свою смарт-карту.
Частная компания "Экобин" произвела первый автомат RVM для сбора пластиковых бутылок. Первым автомат получила мэрия Улан-Батора.