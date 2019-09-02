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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и США намерены развивать сотрудничество в сфере высшего образования

CA-NEWS (UZ) -  Министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Иномжон Маджидов и посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования.

Как отмечается в официальном сообщении министерства, узбекская сторона выразила готовность сотрудничать в создании филиала американского университета в Ташкенте или в реализации совместных образовательных программ.

Было отмечено, что Узбекистан заинтересован в международном сотрудничестве в подготовке специалистов в текстильной, химической, фармацевтической, архитектурной и строительной отраслях, сельском хозяйстве, медицине, машиностроении и энергетике.

"Посол Розенблюм отметил вклад специалистов из США в улучшение методики преподавания английского языка в узбекских университетах, разработку учебных программ и программ, а также программ академической мобильности между двумя странами. В то же время он отметил, что существуют ещё большие возможности для развития сотрудничества в области подготовки квалифицированных кадров в будущем", - отмечается в сообщении.

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