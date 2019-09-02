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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову

CA-NEWS (UZ) -  Глава государства Шавкат Мирзиёев 14 декабря возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в городе Карши и отдал дань уважения его памяти, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

После возложения цветов были прочитаны суры из Корана. Помянуты жизнь и деятельность Ислама Каримова, его мечты и стремления, заслуги в деле обеспечения мира и спокойствия в стране.

В возложении цветов приняли участие члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, молодежь.

Цветы были возложены и к памятникам Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

Напомним, первый президент страны умер на 79-м году жизни 2 сентября 2016 года от сердечного приступа. Ислам Каримов руководил Узбекистаном 25 лет.

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