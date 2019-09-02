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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минеральные продукты занимают более 40% от общего объема экспорта Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Минеральные продукты занимают 40% от общего объема экспорта Таджикистана по основным экспортным товарным группам.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, с начало этого года доля минеральных продуктов в экспорте основных товарных групп составила 40% от общего объема.

Общая сумма экспорта минеральных продуктов в январе-июле составила свыше $256,6 млн., что на 20,4% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

В перечень экспортируемых минеральных продуктов также включены электроэнергия и цемент. Сумма экспорта электроэнергии за этот период составила более $58 млн., объем экспорта цемента в соседние страны по итогам этого периода составил 918,6 тыс. тонн на сумму свыше $41,3 млн.

По данным Минэкономразвития республики, в экспорте товаров также преобладают текстильные материалы и изделия из них. Доля указанных материалов составила 14,9% от общего объема экспорта товаров.

Общая сумма экспорта текстильных материалов и изделий из них по итогам семи месяцев этого года составила свыше $95,6 млн., что на 29,8% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Более $59,8 млн. из указанной суммы приходится на экспорт хлопка-волокна. Продажа хлопка также снизилась на 39,3%.

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