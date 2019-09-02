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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД Таджикистана попросил российского коллегу расследовать инцидент с избиением таджика скинхедами

CA-NEWS (TJ) -  Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода отправил телеграмму в связи с жестоким избиением молодого таджика российскими скинхедами (русской националистической группировкой) главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, передает Avesta.

Рахимзода попросил российского коллегу оказать содействие в своевременном раскрытии этого преступления, привлечь преступников к ответственности и взять под строгий контроль расследование преступления.

Соответствующим структурам министерства труда, миграции и занятости Республики Таджикистан, занимающимся вопросами трудовой миграции, были даны поручения связаться со своими коллегами в регионах России, чтобы помочь в расследовании этого преступления.

Представители МВД и посольства России в Таджикистане тоже были уведомлены об этом инциденте, сообщает пресс-центр правоохранительного ведомства.

30 августа в текущего года в социальных сетях появилось видео, где неизвестные лица на почве ненависти жестоко избивают мужчину, называя его таджиком, и спрашивая его, зачем он приехал в Россию.

При этом свои лица преступники скрывают. На видео они используют нож, которым колют ноги и руки жертвы – предположительно таджика.

Время и место совершения данного преступления неизвестны.

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