Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 3 сентября
- Кыргызстан, погода
- 18:00, 02 сентября 2019
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CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 3 сентября от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары +32 (Туркменистан).
Самая низкая температура: в Костанай +14.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 11 сентября. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары
Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 3 сентября погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: