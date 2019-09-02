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  2 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около сотни мужчин собрались у акимата Жанаозена. Они выступили против китайских предприятий и по нехватке рабочих мест

CA-NEWS (KZ) -  В Жанаозене около сотни мужчин собрались возле здания городского акимата с требованием трудоустроить местных жителей, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

По их словам, в городе не хватает рабочих мест для местного населения. Помимо этого, митинговавшие выступили против открытия китайских предприятий.

Аким города Адилбек Дауылбаев вышел к жителям и предложил свои решения. Градоначальник пригласил нескольких активистов на встречу в областном центре. Однако горожане отказались от этого предложения и потребовали от властей дать ответ на их требования в течение 24 часов. Местные жители хотят получить информацию от акимата утром 3 сентября.

"Сегодня утром около 10.30 пришли где-то 70-75 человек, стояли возле акимата. Я им объяснил. То, что они просили, мы ответили. Сейчас у нас все спокойно, ничего нет. В спокойном режиме работаем. Всю другую информацию можете узнать в пресс-службе акимата Мангистауской области", - сказал Адилбек Дауылбаев в телефонном разговоре с корреспондентом Тengrinews.kz.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/okolo-sotni-mujchin-sobralis-u-akimata-janaozena-378078/
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"Сегодня утром около 10.30 пришли где-то 70-75 человек, стояли возле акимата. Я им объяснил. То, что они просили, мы ответили. Сейчас у нас все спокойно, ничего нет. В спокойном режиме работаем. Всю другую информацию можете узнать в пресс-службе акимата Мангистауской области", - сказал Адилбек Дауылбаев в телефонном разговоре с корреспондентом Тengrinews.kz.

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