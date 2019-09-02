Туркменские таможенники забирают у челноков дефицитную Кока-колу из Ирана

CA-NEWS (TM) - С 2017 года, когда у бизнесменов в Туркменистане начали возникать проблемы с конвертацией валюты, завод Coca-Cola периодически прекращал и возобновлял выпуск своей продукции. Перебои с производством сопровождались скачками цен на напитки.

На данный момент выпуск туркменской Кока-колы прекращен, хотя спрос на нее остался большим. В связи с этим челноки привозят Колу и другие безалкогольные напитки мелкими партиями из Ирана, пытаясь заработать, однако их начали обирать туркменские таможенники, сообщили Хроники Туркменистана.

Мелкие предприниматели рассказали надеются, что информация дойдет до высших чинов, которые помогут решить проблему.

– Постоянной работы у многих из нас давно нет. Чтобы прокормить семьи мы ездим в Иран, через пограничный пост Баджигаран. Мелкими партиями привозим оттуда газированные напитки, а также другие востребованные товары: детское питание, курятину, яйца, пуховые подушки, носки, моющие средства местного производства. Но туркменские таможенники регулярно и без каких-либо объяснений вводят новые ограничения. В частности, сейчас, в жаркое время года, они вдруг ограничили ввоз безалкогольных напитков четырьмя бутылками. Лишнее отбирают. Вот такая у нас в стране «поддержка» частного предпринимательства, – сетует женщина из Безмеина.

По словам мелких предпринимателей, в Иране местную Колу они закупают по 9 манатов ($2,5 по официальному курсу) за полуторалитровую бутылку, а на туркменской стороне их уже ждут покупатели – владельцы частных магазинов. Они платят челнокам по 14 манатов за бутылку и потом перепродают напитки по цене от 15,5 и выше манатов.

– Когда-то в наших краях были басмачи, бравшие с проходящих караванов бакшиш, а то и просто грабили их. Теперь эту функцию исполняют туркменские таможенники. Никаких постановлений не показывают! Каждый раз новые запреты и ограничения. Отобранные товары не оформляют как конфискат, а просто откладывают себе, – пожаловался предприниматель из поселка Яшлык.

Необходимо отметить, что в Туркменистане производят аналоги Кока-колы, Фанты и Спрайта такие как Goşa Çynar, Kola Çynar, 7-Çynar. Они стоят по 9 манатов за бутылку и, по словам местных жителей, неплохие по качеству, однако спрос на оригинальные напитки остается довольно высоким.