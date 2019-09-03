Число трудовых мигрантов из Узбекистана составляет 2,6 миллионов человек

CA-NEWS (UZ) - Агентство по внешней миграции Узбекистана обнародовало количество трудовых мигрантов, находящихся за границей. В настоящее время насчитывается от 2,6 до 3 миллионов рабочих-мигрантов из Узбекистана.

Об этом на пресс-конференции, проведенной министерством юстиции 30 августа, сообщил старший сотрудник Агентства по внешней миграции Азим Ахматов.

Конференция проводилась в рамках исполнения указа президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей», принятого 20 августа 2019 года, а также постановления правительства «О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом» от 23 августа 2019 года.

Как сообщалось ранее, трудовым мигрантам в Узбекистане, согласно вышеназванным документам, помогут деньгами и кредитами.

В 2020 году мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках реализации госпрограмм по строительству жилья будет выделено 3 462 квартир в многоквартирных домах.

Кроме того, в будущем году будет внедрен механизм выплаты кредитов, полученных мигрантами на территории Узбекистана, в российских рублях. Уже с 1 октября 2019 года банки начнут выдавать микрозаймы на оплату расходов, связанных с трудоустройством за рубежом.

Кроме того, создаются Республиканская комиссия по вопросам внешней трудовой миграции и Департамент по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.