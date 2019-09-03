В Кашкадарье свекровь подозревается в жестоком убийстве 26-летней невестки и 2-летнего внука

CA-NEWS (UZ) - 50-летняя жительница Гузарского района Кашкадарьинской области задержана по подозрению в жестоком убийстве 26-летней невестки и ее 2-летнего сына. Тела жертв с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены 28 августа. Подозреваемая в совершении убийства была задержана в тот же день, передает centralasian.org.



Как сообщили два независимых источника из Гузарского района, 50-летняя жительница села «Янгикент» А.А., убив свою невестку Р.Э. и ее сына А., которому еще не было и двух лет, завернула трупы в одеяло и оставила их в комнате покойной.

По словам источника, приближенного к группе работников прокуратуры, ведущих следствие, убийство 26-летней женщины и ее малолетнего ребенка произошло 28 августа в доме, где проживала задержанная.

Как говорят нашему радио родственники жертв, причиной убийства мог послужить конфликт между свекровью и невесткой. Они говорят, что между 50-летней женщиной и женой ее пасынка часто происходили ссоры.

– В этой семье было несколько сыновей. Муж покойной Р.Э. находился на заработках в Москве. Ее свекровь была ей не родной, то есть мачехой ее мужа. Женщина не давала житья невестке, между ними часто происходили ссоры. 28 августа, приблизительно в 2-3 часа ночи, свекровь зашла в комнату невестки и нанесла ей и внуку несколько ножевых ранений. Говорят, что на теле молодой женщины не было ни одного живого места. Убив мать и сына, женщина укрыла их одеялом, – говорит собеседник.

По словам другого родственника этой семьи, в тот же день свекровь обратилась к председателю махалли, сообщив, что нашла невестку и внука убитыми.

– Она сказала председателю махалли, что невестка и внук до обеда не вышли из комнаты. «А когда я зашла в комнату невестки, то увидела тело невестки и ее ребенка», призналась женщина. В тот же день в ее дом прибыли несколько сотрудников милиции и прокуратуры, – сказал один из родственников семьи, в которой произошло жестокое убийство.

Приближенный к прокуратуре источник говорит, что в день убийства была задержана не только свекровь, но и свекр убитой молодой женщины. Во время следствия свекровь призналась в совершении жестокого убийства.

Дежурный сотрудник прокуратуры Гузарского района подтвердил информацию о кровавом убийстве, но при этом добавил, что не может обнародовать подробности.

Источник, приближенный к прокуратуре, сказал, что задержанная по подозрению в совершении убийства невестки и внука 50-летняя женщина помещена в изолятор районной милиции.