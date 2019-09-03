Путин прибыл в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Президент России Владимир Путин приземлился в 12 часов ночи 2 сентября в аэропорту Улан-Батора. Официальная церемония встречи с Путином начнется в 13 ч дня 3 сентября на главной площади столицы Монголии.

⇳

Данный визит обсуждают многие эксперты. Один из них программный директор Фонда развития и поддержки Валдайского дискуссионного клуба Тимофей Бордачев.

Визит Путина в Монголию призван показать роль России в Азии, считает эксперт.

Во вторник российский лидер проведет переговоры с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, подпишет постоянный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Визит президента России Владимира Путина в Монголию направлен на активизацию российской внешней политики в Азии. Об этом сообщил программный директор Фонда развития и поддержки Валдайского дискуссионного клуба Тимофей Бордачев.

«Я думаю, что этот визит был актуален в течение длительного времени. Президент Халтмаагийн Баттулга в третий раз участвовал в Восточном экономическом форуме, и Россия неуклонно реализует концепцию создания обширного евразийского пространства, в котором Монголия играет важную роль. В целом, Россия активизирует свои контакты в Азии », - сказал эксперт, добавив, что визит Путина имеет стратегическое значение для обеих стран. «Конечно, мы говорим о стране, которая непосредственно граничит с нами, является нашим большим соседом, о котором мы должны всегда помнить».

Бордачев отметил, что, несмотря на небольшое население и экономику, Монголия играет важную роль в регионе благодаря своему расположению. «Все соседние страны определенно заинтересованы в том, чтобы Монголия была регионом сотрудничества», - заявил он.

По словам эксперта, визит Путина в Улан-Батор планировался давно, и подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между США и Монголией не повлияло на намерение российского лидера посетить Монголию, поэтому нет никаких оснований для говорить о геополитической конкуренции между Россией и США.

«Я не думаю, что мы говорим о борьбе за Монголию. Конечно, наши американские партнеры стараются оставить свой след везде, где только могут, однако в этом случае это не повод для беспокойства или напряженности со стороны России или Китая», - отметил Бордачев. «Нынешняя администрация Монголии стремится укрепить сотрудничество с Россией и Китаем в большей степени, чем предыдущие правительства, которые все еще пытались сбалансировать отношения с Москвой и Пекином и их отношения с Вашингтоном. Для монгольской стороны сотрудничество с Россией очень важно, потому что оно помогает сбалансировать неизбежный рост влияния Китая.»

Во вторник российский лидер проведет переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, подпишет постоянный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией и примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы советских и монгольских войск. в битвах при Халхин-Голе.