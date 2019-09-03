РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Первая в России туркменская школа открылась в Астраханской области

CA-NEWS (TM) -  Туркменская школа имени Махтумкули Фраги открылась в селе Фунтово под Астраханью. Об этом сообщает РИА "Волга".

В честь открытия в школе состоялся телемост, посвященный дню знаний. В ходе него ученики фунтовской школы смогли поговорить с учащимися туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в столице Туркменистана Ашхабаде.

Школу начали строить в марте 2016 года по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Финансирование проекта также обеспечила туркменская сторона за счет бюджетных средств. Это двухэтажный учебный комплекс, рассчитанный на 190 учеников. В школе 20 учебных кабинетов, оснащенных автоматизированными рабочими местами для учителей, цифровыми проекторами, выдвижными экранами. В компьютерном классе установлена интерактивная доска.

В здании оборудованы спортивная и географические площадки. В учебном блоке начальных классов есть спальные помещения для обучающихся в группах продленного дня.

Учебное заведение названо в честь туркменского поэта Махтумкули Фраги, неоднократно приезжавшего и жившего в селе Фунтово.

Министерство образования Туркменистана планирует направить в школу учителя туркменского языка.

В селе Фунтово проживает 1064 человека. Большая часть населения Фунтово – этнические туркмены.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Улан-Баторе пластиковые бутылки можно обменять на билет для проезда в общественном транспорте
  • Вторая мировая: президент Германии попросил прощения у поляков за тиранию нацизма
  • В Казахстане будет ужесточено наказание за педофилию, торговлю людьми, распространение наркотиков и браконьерство
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×