Первая в России туркменская школа открылась в Астраханской области

CA-NEWS (TM) - Туркменская школа имени Махтумкули Фраги открылась в селе Фунтово под Астраханью. Об этом сообщает РИА "Волга".

В честь открытия в школе состоялся телемост, посвященный дню знаний. В ходе него ученики фунтовской школы смогли поговорить с учащимися туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в столице Туркменистана Ашхабаде.

Школу начали строить в марте 2016 года по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Финансирование проекта также обеспечила туркменская сторона за счет бюджетных средств. Это двухэтажный учебный комплекс, рассчитанный на 190 учеников. В школе 20 учебных кабинетов, оснащенных автоматизированными рабочими местами для учителей, цифровыми проекторами, выдвижными экранами. В компьютерном классе установлена интерактивная доска.

В здании оборудованы спортивная и географические площадки. В учебном блоке начальных классов есть спальные помещения для обучающихся в группах продленного дня.

Учебное заведение названо в честь туркменского поэта Махтумкули Фраги, неоднократно приезжавшего и жившего в селе Фунтово.

Министерство образования Туркменистана планирует направить в школу учителя туркменского языка.

В селе Фунтово проживает 1064 человека. Большая часть населения Фунтово – этнические туркмены.