Страны Европы и Центральной Азии объединяют усилия для защиты здоровья растений

CA-NEWS (CA) - Со 2 по 5 сентября эксперты в области сельского хозяйства из стран Европы и Центральной Азии и национальные координаторы Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) соберутся в Кишиневе, столице Республики Молдова.

Как сообщили в представительстве ФАО, участники подготовят региональные положения по международным стандартам в отношении здоровья растений, расширят свои знания о фитосанитарных нормах в целях предотвращения проникновения и распространения инвазивных вредителей растений и поделятся примерами передовой практики в области здоровья растений.

«Регион Европы и Центральной Азии обширен и крайне многообразен, но вредители несут одинаковую угрозу для растительных ресурсов во всех странах региона, ‒ отметил специалист ФАО в области сельского хозяйства в Европе и Центральной Азии Петр Влодарчик. ‒ Подобные встречи крайне важны, поскольку без международного сотрудничества и обеспечения согласованности мер по охране здоровья растений невозможно добиться снижения создаваемых вредителями рисков, связанных с передвижением вредителей между странами естественным образом или в результате деятельности человека».

Участники семинара также уделят внимание подготовке к празднованию Международного года охраны здоровья растений в 2020 году и обсудят пути содействия его проведению в своих странах.

Согласно оценкам ФАО, до 40 процентов урожая продовольственных культур ежегодно теряется из-за вредителей и болезней растений.

Международная конвенция по карантину и защите растений ‒ международное соглашение, принятое в 1952 году для защиты растительных ресурсов планеты путем предотвращения интродукции и распространения вредных организмов. Секретариат МККЗР находится в ФАО.