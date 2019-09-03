В Монголии прошел семинар по борьбе с незаконным трансграничным оборотом культурных ценностей в регионе азиатских партнеров ОБСЕ

CA-NEWS (MNG) - Семинар по борьбе с незаконным трансграничным оборотом культурных ценностей в регионе азиатских партнеров ОБСЕ прошел в Монголии.

Пятидневный семинар по повышению осведомленности о борьбе с незаконным трансграничным оборотом культурных ценностей завершился 30 августа 2019 года в Улан-Баторе. В мероприятии приняли участие более 40 участников из Азиатских партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, Монголии, Японии, Южной Кореи и Таиланда.

Они представляли полицию, пограничные и таможенные службы, министерство иностранных дел, министерство образования, культуры, науки и спорта, а также другие организации, такие как антикоррупционные агентства и научные круги.

Семинар был организован в тесной координации между Группой пограничной безопасности и управления Секретариата ОБСЕ, итальянской председателем ОБСЕ в Азиатской контактной группе, а также министерством иностранных дел и министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии.

«В мире появляется все больше доказательств того, что незаконные грабежи культурных ценностей и артефактов и уничтожение общего исторического наследия используются преступными группами и террористическими организациями для получения огромных прибылей. Вот почему нам нужно повышать осведомленность об этом и помогать специалистам из разных учреждений обсуждать, какие инструменты и новые методы доступны для совместной борьбы с этим явлением. Семинар демонстрирует неизменную приверженность ОБСЕ решению этой проблемы, опираясь на работу, проделанную в 2018 году, когда Италия председательствовала в ОБСЕ, и сделала ее одним из ключевых приоритетов», - сказала Иса Гиварелли, представитель итальянского председателя ОБСЕ в контактной группе азиатских партнеров по сотрудничеству.

Участники были ознакомлены с текущими событиями, а также с подробными тематическими исследованиями, правовой базой и лучшими практиками в области уголовного правосудия в ответ на незаконный оборот культурных ценностей. С

еминар проводился экспертами из Управления ООН по наркотикам и преступности, Федерального бюро расследований, Расследований национальной безопасности США, Командования карабинеров по охране культурного наследия, Международного партнерства, Департамента торговых операций и координации правоохранительных органов. Канады, Интерпола и Всемирной таможенной организации.

Одним из основных моментов семинара была поездка, организованная принимающей страной, в том числе посещение национального предысторического музея, комплекса статуй Чингисхана, Национального музея изобразительных искусств имени Занабазар, а также Монгольского национального театра. Участники и эксперты имели возможность увидеть богатое культурное и историческое наследие Монголии и обсудить, как лучше защитить такие культурные ценности.

«Мы считаем, что этот семинар послужит платформой для определения эффективных мер противодействия организованной преступности и терроризму за счет сокращения значительного источника финансирования», - заключил Деннис Косгроув, руководитель отдела Секретариата ОБСЕ по пограничной безопасности и управлению.

Это четвертый семинар, охватывающий всю территорию ОБСЕ. Подобные учебные семинары были проведены ранее в Визенце, Италия, охватывающих Средиземноморский регион; в Ташкенте, охватывающем регион Центральной Азии, и в Подгорице, Черногории для Юго-Восточной Европы и Кавказского региона.