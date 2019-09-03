Токаев принял нового уполномоченного по правам человека в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 сентября принял уполномоченного по правам человека Эльвиру Азимову, сообщает Акорда.



В ходе встречи глава государства обозначил основные направления работы и задачи, которые предстоит решить вновь назначенному уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой.

Кроме того, президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по укреплению взаимодействия с парламентом и правительством, а также международными организациями по вопросам правозащитной деятельности.