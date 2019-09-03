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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин дал старт первому в Казахстане производству модульного домостроения

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин посетил завод модульного домостроения ModeX, возводимого в Нур-Султане на территории Индустриального парка №1 СЭЗ «Астана – новый город».

«Строительный сектор – самая динамично развивающаяся отрасль казахстанской экономики – 11,5% роста. Данный проект позволит не только повысить доступность жилья для населения страны, но и придать импульс развитию стройиндустрии», — сказал премьер-министр РК, выступая перед сотрудниками завода.

Проект с полной казахстанской локализацией реализует холдинг BI Group, руководитель которого А. Рахимбаев провел презентацию. Завод позволит создать свыше 700 рабочих мест и 405 тыс. кв. м жилья в год, что повысит не только занятость населения, но и обеспеченность граждан доступным жильем.

Первую очередь завода планируется ввести в эксплуатацию 1 декабря этого года, вторую – в 2020 г., третью – в 2021 г. Для подготовки персонала предусмотрена дуальная система образования.

В ходе посещения индустриального объекта Глава Правительства Казахстана ознакомился с технологией производства модульных блок-комнат из керамзитобетона и железобетонных изделий, в том числе опцией «Умный дом», включающей порядка 100 функций интеллектуального жилища. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра РК Ж. Касымбек и аким г. Нур-Султан А. Кульгинов.

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