В Казахстане назвали причину высоких цен на авиабилеты

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CA-NEWS (KZ) - Большое количество пассажиров и нехватка самолетов привели к высоким ценам на авиабилеты в Казахстане, заявил 3 сентября в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Женис Касымбек.

Для решения этих вопросов правительство совместно с АО «Самрук-Казына» планирует дополнительно капитализировать авиакомпании Air Astana и Qazaq air, чтобы они могли увеличить парк воздушных судов, передает Vlast.kz.

«Одним из вопросов послания стал вопрос доступности авиабилетов. Основной проблемой с высокой стоимостью билетов является дефицит провозных емкостей и нехватка воздушных судов для удовлетворения имеющегося спроса. В целях снижения стоимости тарифов в мае текущего года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик Fly Arystan, который до конца года планирует двойное увеличение количества выполняемых рейсов в день с 14 до 28 частот. Кроме того, правительством с АО «Самрук-Казына» планируется дополнительная капитализация авиакомпаний Air Astana и Qazaq air с целью увеличения парков воздушных судов», - сообщил Касымбек.

Что касается предотвращения дефицита железнодорожных билетов и незаконных посреднических методов, то в данный момент, по его словам, проводится цифровизация продажи билетов, введена норма, регламентирующая порядок продажи. Кроме того, в этом году национальная компания «Казахстан темир жолы» закупит более 100 пассажирских вагонов.

Напомним, 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев возмутился высокими ценами на авиабилеты в Казахстане.