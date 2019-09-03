В Душанбе солдат-срочник повесился после четырех месяцев службы

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CA-NEWS (TJ) - Солдат таджикских погранвойск после четырех месяцев службы покончил жизнь самоубийством.

Это случилось, когда 21-летний Рамазон Ганиев находился на недельной побывке дома в Душанбе. Власти расследуют причины самоубийства солдата-срочника, служившего в одной из воинских частей погранвойск в районе Хамадони Хатлонской области.

Источник в ОМВД столичного района Фирдавси на анонимных условиях сообщил Радио Озоди, что Рамазон Ганиев 24 августа был обнаружен повешенным у реки Душанбинка.

По его словам, труп не могли опознать и только через пять дней была установлена личность умершего.

Журналист Радио Озоди 2 августа побывал в родительском доме покойного, но родственники наотрез отказались от беседы. Лишь убитая горем мать Рамазона сквозь слезы еле проговорила, что находилась в России на заработках и после трагической вести прилетела в Душанбе.

«У сына была увольнительная на неделю, приехал специально на свадьбу родственника, но вот такое произошло», - сказала она.

Сестра Рамазона, которая была последней, кто видел Рамазона живым в тот злополучный день, тоже отказалась от комментариев.

Мы разузнали, что Рамазон был выпускником медицинского колледжа и мечтал сразу же после окончания поступить в медицинский университет, но был призван в армию. Приятель Рамазона, представившийся Шахбозом, сказал, что Рамазон хотел продолжить учебу, но попал под «облаву».

Соседи покойного сказали в беседе с Радио Озоди, что Рамазон был отзывчивым парнем и как молодой медик всегда старался помочь всем в округе.

Материалы о самоубийстве или смерти таджикских солдат появляются в СМИ регулярно. Эксперты и правозащитники считают, что в основе этих трагических случаев - неуставные отношения в таджикской армии, которые носят систематический характер. Есть немало примеров, когда солдаты после избиений и жестокого обращения со стороны командиров или сослуживцев превращаются в инвалидов, пожизненно прикованных к постели, или сводят счеты с жизнью.

По данным Коалиции гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности, с 2014 по 2016 годы зафиксировано около 60 случаев «дедовщины» и жестокого обращения в таджикской армии, 11 из них со смертельным исходом. Правда, по словам таджикских правозащитников, последние годы в результате реформ в армии уровень неуставных отношений заметно снизился.