В Таджикистане сумма задолженности по зарплатам превысила $3,9 млн
- Таджикистан, экономика
- 11:00, 03 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане сумма задолженности по заработной плате с учетом прошлых лет превысила $3,9 млн, сообщает пресс-служба агентства по статистике при правительстве РТ.
Только с начала этого года задолженность по зарплате выросла более чем на 10,2 миллиона сомони ($1 млн).
Наибольший уровень задолженности остается в сфере добычи полезных ископаемых и строительстве – свыше $1,3 млн.
В обрабатывающем производстве людям недоплатили около $570 тысяч.
В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве задолженность составляет $310 тысяч.