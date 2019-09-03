Президент Туркменистана уволил второго за год директора ТКНПЗ
- Туркменистан, общество
- 10:07, 03 сентября 2019
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CA-NEWS (TM) - Накануне, 2 сентября, во время совещания с вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу Мыратгелди Мередовым, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил со своего поста директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Язмырата Мухамметмырадова.
Как сообщили Хроники Туркменистана, причина увольнения - «серьезные недостатки, допущенные в работе».
Как заявил глава государства, эффективность работы ТНКПЗ все еще остается низкой несмотря на объявленный ранее Мухамметмырадову выговор.
На своей должности экс-глава комплекса НПЗ, назначенный в конце января этого года продержался семь месяцев.
Новым руководителем ТКНПЗ был назначен зампред госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов.