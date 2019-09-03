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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана уволил второго за год директора ТКНПЗ
Батыр Аманов
Батыр Аманов

CA-NEWS (TM) -  Накануне, 2 сентября, во время совещания с вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу Мыратгелди Мередовым, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил со своего поста директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Язмырата Мухамметмырадова.

Как сообщили Хроники Туркменистана, причина увольнения - «серьезные недостатки, допущенные в работе».

Как заявил глава государства, эффективность работы ТНКПЗ все еще остается низкой несмотря на объявленный ранее Мухамметмырадову выговор.

На своей должности экс-глава комплекса НПЗ, назначенный в конце января этого года продержался семь месяцев.

Новым руководителем ТКНПЗ был назначен зампред госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов.

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