Президент Туркменистана уволил второго за год директора ТКНПЗ

Батыр Аманов

CA-NEWS (TM) - Накануне, 2 сентября, во время совещания с вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу Мыратгелди Мередовым, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил со своего поста директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Язмырата Мухамметмырадова.

Как сообщили Хроники Туркменистана, причина увольнения - «серьезные недостатки, допущенные в работе».

Как заявил глава государства, эффективность работы ТНКПЗ все еще остается низкой несмотря на объявленный ранее Мухамметмырадову выговор.

На своей должности экс-глава комплекса НПЗ, назначенный в конце января этого года продержался семь месяцев.

Новым руководителем ТКНПЗ был назначен зампред госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов.