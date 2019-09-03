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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Восемь человек пострадали при взрыве в ресторане под Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане вечером 1 сентября в результате взрыва газового балона в ресторане "Шоми Калъа” ("Вечер у крепости”), расположенной рядом с Гиссарской крепостью, по крайней мере 8 человек, в том числе владелец ресторана житель села Калъаи Хисор Олимов Зоир Маджидович и его сын и дочь, получили телесные повреждения. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших, в том числе несовершеннолетнего сына Олимова как очень тяжелое. Сам Зоир во время взрыва получил ожоги рук и также госпитализирован вместе с другими в центральной больнице города Гиссар. Ресторан "Шоми Калъа” являлся одним из самых популярных в Гиссаре и больше был известен по имени его владельца как "бар Зоира”, сообщает Ахбор.

По словам очевидцев, первый взрыв газового балона на кухне ресторане"Шоми Калъа” произошел во второй половине 1 сентября, примерно в 17 часов. Взрыв был таким сильным, что резонансом взорвал второй балон в кухне.

Так как балоны взорвались на кухне ресторана, по словам очевидцев, посетители не пострадали. Все пострадавшие члены семьи владельца ресторана – сам Олимов Зоир Маджидович, житель села Калъаи Хисор, его сын и дочь, а также работники ресторана.

Всех пострадавших госпитализировали в центральной больнице города Гиссар, которая находится примерно в 6-7 километрах от места взрыва. Врачи оценивают состоянии четырех пострадавших как очень тяжелое. Среди них – несовершеннолетний сын владельца ресторана, который учился в 8-м классе и 1 сентября после уроков вместе с сестрой пришел сюда помогать родителям.

Госпитализирован и сам Зоир Олимов, у него ожоги рук.

Ресторан "Шоми Калъа”, известный как "бар Зоира”, является одним из популярных заведений в Гиссаре. Ресторан был построен несколько лет назад рядом с известным баром Караевых на берегу реки Хонакох и вблизи Гиссарской крепости. "Шоми Калъа” как свой ближайший конкурент стал популярен благодаря своим ципленкам – табака. Каждый день десятки людей, даже из столицы Таджикистана, приезжают сюда отведать их знаменитую табаку в барах Зоира или Караевых. Бар Зоира облюбовали и иностранные туристы, которые приезжают на экскурсию в Гиссарскую крепость.

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