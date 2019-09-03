Правительство Казахстана и Счетный комитет проведут анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана вместе со Счетным комитетом в трёхмесячный срок проведет анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний, — заверил министр финансов А. Смаилов на заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает пресс-служба правительства РК.

На заседании были рассмотрены меры по реализации послания главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». По бюджетно-финансовому направлению заслушан доклад первого заместителя премьер-пинистра РК – министра финансов Алихана Смаилова.

Президент Казахстана К. Токаев в своем послании отметил необходимость реализации структурных преобразований, которые позволят стабильно обеспечивать ежегодный рост ВВП не менее 5% к 2025 году.

Как сообщил А. Смаилов, для этого правительство продолжит работу по диверсификации экономики и активизирует проведение функционального анализа деятельности, как государственных органов, так и квазигосударственного сектора. Будут тщательно проанализированы исследования казахстанских и зарубежных аналитиков.

Глава государства в послании также отметил, что с целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры.

«Начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний будет сокращено на 25%», — сказал А. Смаилов.

По словам Первого заместителя Премьер-Министра РК – министра финансов, приоритетной задачей является повышение отдачи от квазигосударственного сектора.

«Нами будет оценен реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет.

В рамках снижения безработицы и повышения уровня жизни сельского населения из Национального фонда выделено около 100 млрд. тенге. До конца текущего года будет разработана законодательная основа по освобождению компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налогов от их основной деятельности сроком на три года. С января 2020 года вступит в силу трехлетний запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

Вместе с тем, Министерством финансов РК был разработан законопроект по вопросам государственных закупок, который также направлен на стимулирование малого бизнеса.

«Будет усилена работа по стимулированию безналичных платежей, противодействию теневой экономике, ужесточена борьба с выводом капиталов, уходом от уплаты налогов. Недавно была переформатирована и оптимизирована работа службы экономических расследований», — сказал А. Смаилов.

В рамках Послания Глава государства поручил модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Для этого Правительство примет меры по повышению качества текущей налоговой системы, стимулирующей компании инвестировать в человеческий капитал, в повышение производительности труда, техническое перевооружение, экспорт. Будут запрещены выплаты, сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и Национального фонда, совместно с Нацбанком до конца текущего года будут выработаны конкретные предложения по повышению качества инвестирования и использования Нацфонда.

«Для усиления социальной поддержки населения будут далее изыскиваться резервы за счет сокращения всех неэффективных расходов и повышения доходов бюджета», — заявил А. Смаилов.