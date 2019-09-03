Умерла единственная в мире переводчица Корана

CA-NEWS (CA) - Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». Она скончалась на 79-м году жизни.

Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.

В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки». По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко «Коран. Перевод смыслов и комментарии» «является блестящим поэтическим произведением».

В своей биографии Валерия Порохова рассказывала, что в 1981 году была крещена в православие. В 1985 году она переехала из России в Сирию, на родину своего супруга Мухаммада Саида аль-Рошда. Там Порохова решила перейти в ислам и получила мусульманское имя Иман. В Сирии она взялась за поэтический перевод Корана, который закончила к 1991 году.

Пару десятков лет Валерия Порохова вела активную просветительскую и миссионерскую деятельность.