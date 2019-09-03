Таджикистан импортировал транспортные средства на сумму свыше $187,5 млн

CA-NEWS (TJ) - Транспортные средства, минеральные и химические продукты, а также продукты растительного происхождения заняли свыше 61% от общего объема импорта Таджикистана с начала текущего по основным импортным товарным группам.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, доля транспортных средств в импорте основных товарных групп составила 22,7% от общего объема. Этот показатель в импорте минеральных продуктов составил 14,4%.

Сообщается, что за этот период увеличился импорт транспортных средств – на 14% по сравнению с показателями семи месяцев прошлого года. Транспортных средств импортировано на сумму более $187,5 млн.

Сумма импорта минеральных продуктов составила свыше $342 млн., что на 0,4% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

В перечень импорта минеральных продуктов входят нефтепродукты, уголь, руда и концентраты, электроэнергия и др.