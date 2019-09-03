РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан импортировал транспортные средства на сумму свыше $187,5 млн

CA-NEWS (TJ) -  Транспортные средства, минеральные и химические продукты, а также продукты растительного происхождения заняли свыше 61% от общего объема импорта Таджикистана с начала текущего по основным импортным товарным группам.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, доля транспортных средств в импорте основных товарных групп составила 22,7% от общего объема. Этот показатель в импорте минеральных продуктов составил 14,4%.

Сообщается, что за этот период увеличился импорт транспортных средств – на 14% по сравнению с показателями семи месяцев прошлого года. Транспортных средств импортировано на сумму более $187,5 млн.

Сумма импорта минеральных продуктов составила свыше $342 млн., что на 0,4% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

В перечень импорта минеральных продуктов входят нефтепродукты, уголь, руда и концентраты, электроэнергия и др.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Нур-Султане проверили готовность ТЭЦ к отопительному сезону
  • В Пермском крае у троих трудовых мигрантов из Узбекистана обнаружили ВИЧ
  • Узбекистан и США намерены развивать сотрудничество в сфере высшего образования
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×