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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялась официальная встреча президентов России и Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе состоялась официальная встреча президентов России Владимира Путина и Монголии Халтмаагийна Баттулги.

3 сентября, на площади Сухэ-Батора, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя были выстроены почетный караул и кавалерия почетного караула. К государственному дворцу президент России подъехал на машине Aurus.

После государственных гимнов Монголии и России президенты двух стран обошли строй почетного караула. Затем Путин поприветствовал монгольских солдат и под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Главы государств также почтили память Чингисхана перед его монументом возле госрезиденции.

Напомним, сегодня президент России прибыл с рабочим визитом в монгольскую столицу Улан-Батор.

Ожидается, что российский лидер проведет переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, подпишет постоянный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией и примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы советских и монгольских войск в битвах при Халхин-Голе.

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