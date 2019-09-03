Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетит в сентябре Узбекистан и Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во второй половине сентября посетит Узбекистан, а также примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

16 сентября состоится официальный визит Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Республику Узбекистан, где запланированы переговоры с узбекистанскими парламентариями и встречи с руководством Республики.

23–24 сентября делегация ГД во главе с Вячеславом Володиным примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. На совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности.