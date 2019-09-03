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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал российского ядерного вуза

CA-NEWS (UZ) -  Торжественная церемония открытия первого зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоялась 3 сентября в Ташкенте на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана.

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.

"Образование филиала МИФИ в нашей стране является ключевым в решении вопроса подготовки высококвалифицированного персонала АЭС и всей ядерной инфраструктуры", - заявил на церемонии Арипов. Премьер Узбекистана сообщил, что тысячи молодых людей со всех регионов страны смогут получить высшее образование в атомной сфере

Филиал НИЯУ МИФИ в Ташкенте создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане.

Первый прием 100 студентов в 2019-2020 учебном году завершился в июле, конкурс составил шесть-семь человек на место. Студенты будут обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики.

Ранее гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
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