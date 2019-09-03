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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поручил провести в Нур-Султане парад в честь 75-летия Победы

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву провести в столице республики в 2020 году военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба первого президента РК.

"Первый президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обеспечения качественной работы отечественной оборонной промышленности в интересах Министерства обороны.

В свою очередь, Нурлан Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития Казахстанской армии. Так, по информации министра обороны в настоящее время продолжается принятие на вооружение современных образцов и систем военной техники, совершенствуется система всестороннего обеспечения Вооруженных Сил, принимаются меры по безопасному хранению боеприпасов.

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