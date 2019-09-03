Вопросы укрепления таджикско-пакистанских культурных связей обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - 2 сентября министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Таджикистане Имроном Хайдаром, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения связей в области науки, культуры, искусства и народных промыслов.

Имрон Хайдар отметил, что они намерены в последующие два года организовывать различные мероприятия по двустороннему ознакомлению с культурой и искусством наших народов. В том числе, проведение Дней культуры, выставки произведений искусства, национальной одежды, трансляция художественных фильмов по телевизионным каналам, налаживание научных исследований по изучению сходства культуры и искусства двух стран, организация совместных конференций и форумов.

Министр культуры Республики Таджикистан Шамсиддин Орумбекзода отметил, что в настоящее время у нас есть широкие возможности для укрепления двусторонних культурных связей.

«Руководство нашей страны придерживается политики открытых дверей» - сказал Министр культуры, предложив и в дальнейшем принимать активное участие в создании проектов в области науки, издательства и печати, обмена опытом между театрами, издания совместных книг, участие в международных мероприятиях , проводимых как в Таджикистане, так и в Пакистане.