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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около 500 человек вышли на площадь Жанаозена на акцию протеста против строительства 55 китайских предприятий (видео)
Предыстория: Около сотни мужчин собрались у акимата Жанаозена. Они выступили против китайских предприятий и по нехватке рабочих мест

CA-NEWS (KZ) -  На Центральной площади Жанаозена, сегодня, 3 сентября, собралось порядка 500 человек. Люди выступают против строительства 55 китайских заводов на территории Казахстана, сообщает портал lada.kz.

Жители Жанаозена выразили своё недовольство относительно «пустых обещаний» представителей исполнительной власти. По их словам, они будут собираться на площади каждый день, пока не получат точный ответ насчет строительства китайских предприятий от главы государства.

В данный момент с горожанами ведёт диалог аким Жанаозена Адилбек Дауылбаев.

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