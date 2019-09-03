Двое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Омске

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана погибли в результате ДТП, произошедшего в Москаленском районе Омской области России.

Министерство иностранных дел сообщило, что 30 августа на автодороге в Москаленском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, в том числе граждане Узбекистана. Ещё двое граждан Узбекистана получили многочисленные травмы различной тяжести и госпитализированы в Москаленскую районную больницу.

Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль и установило связь с правоохранительными органами Омской области и лечащими врачами.

По данным омской полиции, авария произошла на 717-ом км трассы Челябинск-Новосибирск.

Водитель автомобиля Nissan выехал на противоположную полосу движения и столкнулся с «Газелью». Погибшие и пострадавшие были пассажирами Nissan.