В Узбекистане задержан мужчина, похитивший деньги, собранные для операции тяжелобольных детей

CA-NEWS (UZ) - Молодой человек, укравший деньги, пожертвованные людьми для больного ребёнка, был задержан. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел города Ташкента.

Как отмечается в официальном сообщении ГУВД, в августе этого года отец больного ребёнка через социальные сети обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги для его сына, страдающего серьезным заболеванием. На дорогостоящую операцию удалось собрать 24.596.000 сумов (более $2600). Злоумышленник, позвонил отцу ребёнка на указанный номер и попросил сообщить код, заверив, что они хотят перечислить деньги на карту.

Отец ребёнка поверил в это и сообщил код карты. Преступники использовали этот номер карты для перевода денег на свои счета.

ГУВД Ташкента сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а виновные арестованы.

По подозрению в совершении данного преступления в Ферганской области был задержан 17-летний ранее судимый за кражу и мошенничество.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий было выявлено, что 20 июля эти же лица, действуя тем же способом, позвонили на номер отца заболевшей девочки. Обещая помочь, заполучили код доступа к банковской карте и перевели имевшиеся на ней 18.122.781 сумов (около $2 тыс) на свой счет», - отмечается в сообщении ведомства.