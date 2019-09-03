Путин пригласил премьера Монголии посетить Россию

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию, передает РИА Новости.

"У вас есть приглашение посетить нашу страну. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Президент России отметил важность подписанного во вторник с Монголией договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Надеюсь, что мы будем двигаться вперед, основываясь на солидном фундаменте", - сказал Путин.